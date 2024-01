Schumacher: ¿Fue Jordan el peor jefe de equipo?

El tiempo que pasaron juntos no estuvo exento de polémica. Por ejemplo, Schumacher tuvo que terminar segundo por detrás de su compañero Damon Hill en Bélgica en 1998 para conseguir la victoria del uno-dos.

Durante su última aparición en el podcast de Eddie Jordan "Formula For Success", el propio Jordan preguntó a Schumacher si había sido el peor jefe bajo el que había trabajado.

Schumacher respondió: "No, eso no es cierto. En primer lugar, me dio la oportunidad", dijo Schumacher.

"Y podría haber sido peor: Podría haber acabado con Ron Dennis, así que me alegro de no haber llegado a eso. No creo que pudiera trabajar con un hombre así, así que me alegro. Para Eddie, era su negocio, su bebé, y estoy seguro de que no siempre fue fácil", continuó Schumacher.

Y la época de la Fórmula 1 tampoco fue mala entonces, como subraya Schumacher. "Recuerdo la época en que hacíamos carreras de coches de verdad: de 16 a 18 veces al año, grandes coches, sonido, aspecto, teníamos una pista bonita, teníamos un buen catering - no tan grande como hoy, pero siempre chic y por el 10% del dinero".

