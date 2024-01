Schumacher : Jordan était-il le pire chef d'équipe ?

Ralf Schumacher a fait ses débuts en Formule 1 sous la direction d'Eddie Jordan. En 1997 et 1998, il a couru pour l'équipe de l'Irlandais et a terminé trois fois sur le podium à cette époque.

Cette période commune ne s'est pas déroulée sans controverses. Ainsi, en 1998 en Belgique, Schumacher, deuxième, a dû rester derrière son coéquipier Damon Hill pour assurer le doublé.

Lors de sa récente apparition dans le podcast d'Eddie Jordan "Formula For Success", Schumacher s'est vu demander par Jordan lui-même s'il avait été le pire patron sous lequel il ait jamais travaillé.

Schumacher a répondu : "Non, ce n'est pas vrai. Tout d'abord, tu m'as donné l'opportunité", a déclaré Schumacher.

"Et cela aurait pu être pire : J'aurais pu me retrouver avec Ron Dennis, donc je suis content que cela ne se soit pas produit. Je ne pense pas que je pourrais travailler avec un tel homme, donc je suis content. Pour Eddie, c'était son affaire, son bébé, et je suis sûr que ça n'a pas toujours été facile", poursuit Schumacher.

Et l'époque de la Formule 1 n'était pas mauvaise non plus, comme le souligne Schumacher. "Et je me souviens de l'époque où nous faisions de vraies courses de voitures : 16 à 18 fois par an, des voitures superbes, le son, le look, nous avions un beau circuit, nous avions un beau catering - pas aussi grand qu'aujourd'hui, mais toujours chic et pour 10 pour cent de l'argent".

D'ailleurs, il y a quelques semaines, Heinz-Harald Frentzen a révélé dans le podcast "Beyond the Grid" comment une raison curieuse avait empêché un engagement chez McLaren. Ron Dennis y était pour quelque chose.