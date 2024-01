Schumacher: Jordan è stato il peggior capo squadra?

Ralf Schumacher ha festeggiato il suo debutto in Formula 1 con il team boss Eddie Jordan, guidando per la squadra dell'irlandese nel 1997 e nel 1998 e finendo sul podio per tre volte in quel periodo.

Il periodo trascorso insieme non è stato privo di controversie. Ad esempio, nel 1998 Schumacher dovette arrivare secondo dietro al suo compagno di squadra Damon Hill per assicurarsi la doppietta.

Durante la sua ultima apparizione nel podcast di Eddie Jordan "Formula For Success", a Schumacher è stato chiesto da Jordan stesso se fosse stato il peggior capo con cui avesse mai lavorato.

Schumacher ha risposto: "No, non è vero. Prima di tutto, mi hai dato l'opportunità", ha detto Schumacher.

"E poteva andare peggio: Avrei potuto finire con Ron Dennis, quindi sono contento che non sia andata così. Non credo che sarei riuscito a lavorare con un uomo del genere, quindi sono contento. Per Eddie era il suo lavoro, la sua creatura, e sono sicuro che non è stato sempre facile", ha continuato Schumacher.

E anche il periodo in Formula 1 non era male, come sottolinea Schumacher. "Ricordo il periodo in cui facevamo vere gare automobilistiche: 16-18 volte all'anno, macchine fantastiche, suono, aspetto, avevamo una bella pista, un bel catering - non grande come oggi, ma sempre chic e per il 10% dei soldi".

Tra l'altro, Heinz-Harald Frentzen ha rivelato nel podcast "Beyond the Grid" di qualche settimana fa come un curioso motivo gli abbia impedito di entrare in McLaren. Ron Dennis c'entrava qualcosa.