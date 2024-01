Schumacher: O Jordan foi o pior chefe de equipa?

Ralf Schumacher celebrou a sua estreia na Fórmula 1 com o chefe de equipa Eddie Jordan, pilotando para a equipa do irlandês em 1997 e 1998 e terminando no pódio três vezes durante esse período.

O tempo que passaram juntos não foi isento de controvérsia. Por exemplo, Schumacher teve de terminar em segundo lugar atrás do seu companheiro de equipa Damon Hill na Bélgica em 1998 para garantir a vitória da dupla.

Durante a sua mais recente participação no podcast "Formula For Success" de Eddie Jordan, o próprio Jordan perguntou a Schumacher se ele tinha sido o pior chefe com quem já tinha trabalhado.

Schumacher respondeu: "Não, isso não é verdade. Antes de mais, deu-me a oportunidade", disse Schumacher.

"E poderia ter sido pior: Podia ter acabado com o Ron Dennis, por isso estou contente por não ter chegado a esse ponto. Acho que não conseguiria trabalhar com um homem assim, por isso estou contente. Para o Eddie, era o seu negócio, o seu bebé, e tenho a certeza de que nem sempre foi fácil", continuou Schumacher.

E os tempos na Fórmula 1 também não eram maus, como Schumacher sublinha. "E lembro-me do tempo em que fazíamos corridas a sério: 16 a 18 vezes por ano, grandes carros, som, aspeto, tínhamos uma boa pista, tínhamos um bom catering - não tão grande como hoje, mas sempre chique e por 10 por cento do dinheiro."

A propósito, Heinz-Harald Frentzen revelou no podcast "Beyond the Grid", há algumas semanas, que uma razão curiosa o impediu de se juntar à McLaren. Ron Dennis teve algo a ver com isso.