Mystère Ferrari : pourquoi Sainz n'a-t-il pas encore de contrat ?

L'objectif était clair : avant le début de la saison 2024, Carlos Sainz veut savoir où il roulera en 2025. A présent, il ne reste plus que quatre semaines avant le coup d'envoi à Bahreïn, l'échéance se rapproche donc.

Et si le contrat de Charles Leclerc, qui courait initialement jusqu'à la fin de l'année 2024, a été prolongé de manière anticipée, rien ne laisse présager un nouveau document de travail pour Sainz. Le nouveau contrat de travail de Leclerc devrait courir jusqu'en 2027, avec une option pour deux années supplémentaires.

Mais chez Sainz, il n'y a pas de nouvelles. Il avait remporté la seule victoire de Ferrari en 2023, il était en outre presque à égalité avec son coéquipier en termes de points (200 contre 206). D'un point de vue sportif, il n'y a pas beaucoup d'arguments contre l'Espagnol.

Comme le rapporte motorsport.com, Sainz veut apparemment un contrat de deux ans, mais les deux parties sont "encore loin" d'un accord, comme on le dit.

Cela serait également dû au fait que les Rouges auraient un autre pilote en vue : Le pilote Williams Alex Albon pourrait donc être un candidat. Le contrat d'Albon expire à la fin de l'année. Ce n'est un secret pour personne qu'il fait partie des pilotes les plus convoités sur le marché des pilotes.

