Mistero Ferrari: perché Sainz non ha ancora un contratto?

Charles Leclerc ha prolungato il suo contratto con la Ferrari prima del previsto. Ma il suo compagno di squadra Carlos Sainz è rimasto in silenzio. La Scuderia sta cercando un sostituto?

L'obiettivo era chiaro: Carlos Sainz vuole sapere dove guiderà nel 2025 entro l'inizio della stagione 2024. Ora mancano poco meno di quattro settimane all'apertura della stagione in Bahrain, quindi la scadenza si avvicina.

Mentre il contratto di Charles Leclerc, originariamente valido fino alla fine del 2024, è stato prorogato in anticipo, non ci sono segnali che Sainz stia firmando un nuovo contratto. Il nuovo contratto di Leclerc è previsto fino al 2027, con un'opzione per altri due anni.

Ma non ci sono notizie su Sainz. Ha ottenuto l'unica vittoria della Ferrari nel 2023 ed è stato quasi alla pari con il suo compagno di squadra in termini di punti (200 a 206). Dal punto di vista sportivo, non c'è molto da dire contro lo spagnolo.

Come riporta motorsport.com, Sainz vorrebbe un accordo biennale, ma le due parti sono "ancora lontane" dal raggiungere un accordo, secondo quanto riportato.

Ciò è dovuto anche al fatto che si dice che le Rosse abbiano un altro pilota nel mirino: Il pilota della Williams Alex Albon potrebbe essere un candidato. Il contratto di Albon scade alla fine dell'anno. Non è un segreto che sia uno dei piloti più richiesti sul mercato.

