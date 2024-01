Mistério Ferrari: Porque é que Sainz ainda não tem contrato?

O objetivo era claro: Carlos Sainz quer saber onde vai conduzir em 2025 até ao início da época de 2024. Agora, faltam pouco menos de quatro semanas para a abertura da época no Bahrain, pelo que o prazo está a aproximar-se.

E, embora o contrato de Charles Leclerc, que originalmente vigorava até ao final de 2024, tenha sido prorrogado antecipadamente, não há sinais de que Sainz assine um novo contrato. O novo contrato de Leclerc deverá ser válido até 2027, com uma opção de mais dois anos.

Mas não há notícias sobre Sainz. Sainz conquistou a única vitória da Ferrari em 2023 e esteve quase ao mesmo nível do seu companheiro de equipa em termos de pontos (200 contra 206). Do ponto de vista desportivo, não há muito a dizer contra o espanhol.

Como relata o motorsport.com, Sainz aparentemente quer um contrato de dois anos, mas as duas partes estão "ainda muito longe" de chegar a um acordo, de acordo com relatos.

Isto também se deve ao facto de haver rumores de que os Reds têm outro piloto na mira: O piloto da Williams Alex Albon poderia ser um candidato. O contrato de Albon expira no final do ano. Não é segredo que ele é um dos pilotos mais procurados no mercado.

