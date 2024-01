Mejor piloto: Incluso Berger se lo está pensando ahora

Las cifras son impresionantes. Max Verstappen ya ha ganado tres títulos mundiales a la edad de 26 años, y sus 54 victorias en carrera ya le sitúan en el tercer puesto de la historia de la Fórmula 1.

Le convierte eso automáticamente en "mejor" que el inolvidable brasileño?

El debate sobre quién es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 es apasionante desde hace décadas, y cada cual aporta sus opiniones y argumentos.

¿Michael Schumacher? ¿Lewis Hamilton? ¿Ayrton Senna? ¿Juan Manuel Fangio? Y dónde está el actual campeón Verstappen en el ranking?

Dato curioso: Verstappen ni siquiera entra en estas discusiones. "Ya he conseguido más de lo que podría soñar. Realmente no pienso en dónde estoy en términos de títulos o victorias entre todos los más grandes de todos los tiempos en nuestro deporte", dijo Verstappen una vez a Racer.

En realidad, nunca ha sido un tipo al que le gusten especialmente las estadísticas, dijo Verstappen: "Siempre quiero salir de un fin de semana de carreras y poder decir que lo he dado todo, porque entonces soy feliz", dijo Verstappen.

Las discusiones las suelen protagonizar otros. La leyenda Gerhard Berger siempre defendió a Senna como el mejor piloto, "porque conduje con y contra Ayrton Senna, normalmente lo pongo en primer lugar", dijo Berger a auto motor und sport.

Pero ahí empieza la cuestión: ¿cómo se valora algo así, dice Berger. "En realidad, sólo es posible con hechos o cifras. Y hay que poner a Michael Schumacher en primer lugar. Senna impresionó por su talento y sus habilidades sobrenaturales en el coche.

Berger elogia: "Max no cometió ni un solo error la temporada pasada. Al menos eso le ocurría a Senna de vez en cuando. Eso se aplica a todos los pilotos de hoy". Verstappen, sin embargo, sigue corriendo prácticamente en el simulador en su tiempo libre. A veces tres al día. Así que siempre está preocupado por este tema. Repasa mentalmente dónde puede adelantar y dónde no. Ni Senna, ni Schumacher, ni Hamilton tenían esta herramienta. Simplemente se nota que Max siempre está en el lugar correcto. En la salida, en la primera curva, en el duelo. No se me ocurre nada que se pueda hacer mejor que él.