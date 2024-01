Meilleur pilote : même Berger s'interroge maintenant

Les chiffres sont impressionnants. A 26 ans, Max Verstappen a déjà remporté trois titres de champion du monde et, avec ses 54 victoires en course, il occupe déjà la troisième place dans l'histoire de la Formule 1.

En 2023, il a dépassé Ayrton Senna, qui en est à 41 succès. Est-il alors automatiquement "meilleur" que l'inoubliable Brésilien ?

La discussion pour savoir qui est le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1 est menée avec passion depuis des décennies, et chacun y va de son opinion et de ses arguments.

Michael Schumacher ? Lewis Hamilton ? Ayrton Senna ? Juan Manuel Fangio ? Et où se trouve dans le classement l'actuel champion Verstappen ?

Funfact : Verstappen ne mène même pas ces discussions. "J'ai déjà accompli plus que ce dont je pouvais rêver. Je ne me demande pas vraiment où je me situe en termes de titres ou de victoires parmi tous les plus grands de tous les temps de notre sport", a déclaré Verstappen un jour à Racer.

Il n'a jamais vraiment été du genre à aimer particulièrement les statistiques : "Je veux toujours pouvoir sortir d'un week-end de course en me disant que j'ai tout donné, parce que je suis alors heureux", a déclaré Verstappen.

En général, ce sont d'autres qui mènent les discussions. La légende Gerhard Berger a toujours soutenu Senna en tant que meilleur pilote, "parce que j'ai couru avec et contre Ayrton Senna, je le place généralement aussi en première position", explique Berger à auto motor und sport.

Mais c'est là que commence la question : comment évalue-t-on une telle chose, selon Berger. "En fait, on ne peut se baser que sur des faits ou des chiffres. Et là, tu dois placer Michael Schumacher en première position. Senna a impressionné par son talent et ses capacités surnaturelles en voiture. Mais maintenant, avec Max Verstappen, nous en avons un, alors je doute moi-même que mon ancien classement soit encore valable".

Berger se félicite : "Max n'a pas fait une seule erreur la saison dernière. Au moins, cela arrivait encore de temps en temps à Senna. Senna et Schumacher ont profité à l'époque du fait qu'ils ont fait du karting depuis leur plus jeune âge et qu'ils n'ont rien fait d'autre dans leur vie que de courir. C'est le cas de tous les pilotes aujourd'hui. Mais Verstappen fait encore des courses virtuelles sur simulateur pendant son temps libre. Parfois trois par jour. Il est donc toujours préoccupé par ce sujet. Il joue mentalement à savoir où l'on peut dépasser et où l'on ne peut pas. Ni Senna, ni Schumacher, ni Hamilton n'avaient cet outil. On remarque simplement que Max est toujours à la bonne place. Au départ, dans le premier virage, dans le duel. Je ne trouve rien qu'on puisse faire mieux que lui. C'est pourquoi Max Verstappen est probablement le meilleur que nous ayons jamais vu en Formule 1".