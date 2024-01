Miglior pilota: anche Berger ci sta ripensando

I numeri sono impressionanti. Max Verstappen ha già conquistato tre titoli mondiali all'età di 26 anni e le sue 54 vittorie in gara lo pongono al terzo posto nella storia della Formula 1.

Nel 2023 si è lasciato alle spalle Ayrton Senna, che vanta 41 vittorie. Questo lo rende automaticamente "migliore" dell'indimenticato brasiliano?

Il dibattito su chi sia il miglior pilota nella storia della Formula 1 è appassionato da decenni, con ognuno che contribuisce con le proprie opinioni e argomentazioni.

Michael Schumacher? Lewis Hamilton? Ayrton Senna? Juan Manuel Fangio? E dove si trova l'attuale campione Verstappen nella classifica?

Curiosità: Verstappen non entra nemmeno in queste discussioni. "Ho già ottenuto più di quanto potessi sognare. Non penso davvero alla mia posizione in termini di titoli o vittorie tra i più grandi di tutti i tempi del nostro sport", ha detto Verstappen a Racer.

Non è mai stato un tipo che ama particolarmente le statistiche, ha detto Verstappen: "Voglio sempre uscire da un weekend di gara e poter dire che ho dato il massimo, perché così sono felice", ha detto Verstappen.

Le discussioni sono solitamente guidate da altri. La leggenda Gerhard Berger ha sempre sostenuto Senna come miglior pilota, "perché ho guidato con e contro Ayrton Senna, di solito lo metto al primo posto", ha detto Berger a auto motor und sport.

Ma è qui che inizia la domanda: come si fa a valutare una cosa del genere, dice Berger. "In realtà, è possibile solo con i fatti o le cifre. E bisogna mettere Michael Schumacher al primo posto. Senna ha impressionato per il suo talento e le sue capacità soprannaturali in macchina. Ma ora, con Max Verstappen, abbiamo qualcuno che mi fa dubitare che la mia vecchia valutazione sia ancora corretta".

Berger elogia: "Max non ha commesso un solo errore nella scorsa stagione. Almeno a Senna succedeva di tanto in tanto. Senna e Schumacher hanno beneficiato del fatto di aver guidato i kart fin da piccoli e di non aver fatto altro nella vita che correre. Questo vale per tutti i piloti di oggi. Verstappen, tuttavia, continua a correre virtualmente al simulatore nel tempo libero. A volte tre al giorno. Quindi è sempre preoccupato da questo argomento. Gioca mentalmente su dove può o non può sorpassare. Né Senna, né Schumacher, né Hamilton avevano questo strumento. Si nota semplicemente che Max è sempre nel posto giusto. Alla partenza, alla prima curva, nel duello. Non riesco a pensare a nulla che si possa fare meglio di lui. Ecco perché Max Verstappen è probabilmente il migliore che abbiamo mai visto in Formula 1".