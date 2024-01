Melhor piloto: até Berger está a pensar duas vezes

Os números são impressionantes. Max Verstappen já conquistou três títulos de campeão do mundo aos 26 anos e as suas 54 vitórias em corridas colocam-no em terceiro lugar na história da Fórmula 1.

Em 2023, deixou para trás Ayrton Senna, que tem 41 vitórias. Será que isso o torna automaticamente "melhor" do que o inesquecível brasileiro?

O debate sobre quem é o melhor piloto da história da Fórmula 1 é apaixonado há décadas, com todos a contribuírem com as suas opiniões e argumentos.

Michael Schumacher? Lewis Hamilton? Ayrton Senna? Juan Manuel Fangio? E onde está o atual campeão Verstappen no ranking?

Facto curioso: Verstappen nem sequer entra nestas discussões. "Já alcancei mais do que poderia sonhar. Não penso realmente na minha posição em termos de títulos ou vitórias entre os maiores de todos os tempos no nosso desporto", disse Verstappen uma vez à Racer.

Ele nunca foi um tipo que gostasse particularmente de estatísticas, disse Verstappen: "Quero sempre sair de um fim de semana de corrida e poder dizer que dei tudo por tudo, porque assim fico feliz", disse Verstappen.

As discussões são normalmente conduzidas por outros. A lenda Gerhard Berger sempre defendeu Senna como o melhor piloto, "porque eu pilotei com e contra Ayrton Senna, eu geralmente o coloco em primeiro lugar", disse Berger à auto motor und sport.

Mas é aí que começa a questão: como é que se avalia uma coisa destas, diz Berger. "Na verdade, isso só é possível com factos ou números. E é preciso colocar Michael Schumacher em primeiro lugar. Senna impressionou com seu talento e suas habilidades sobrenaturais no carro. Mas agora, com Max Verstappen, temos alguém que me faz questionar se a minha antiga avaliação ainda está correta."

Berger elogia: "Max não cometeu um único erro na temporada passada. Pelo menos isso acontecia com Senna de vez em quando. Senna e Schumacher beneficiaram do facto de terem conduzido karts desde tenra idade e não terem feito mais nada na vida para além de correr. Isso aplica-se a todos os pilotos atualmente. Verstappen, no entanto, continua a correr virtualmente no simulador nos seus tempos livres. Por vezes, três por dia. Por isso, está sempre preocupado com este tema. Ele joga mentalmente sobre onde pode e não pode ultrapassar. Nem Senna, Schumacher ou Hamilton tinham esta ferramenta. É simplesmente notório que Max está sempre no sítio certo. Na largada, na primeira curva, no duelo. Não consigo pensar em nada que se possa fazer melhor do que ele. É por isso que Max Verstappen é provavelmente o melhor que já vimos na Fórmula 1".