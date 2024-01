Coulthard: El momento en que su carrera llegó a su fin

Es emocionante ver cómo los distintos pilotos de Fórmula 1 han tomado la decisión de poner fin a sus carreras. Sebastian Vettel, por ejemplo, reveló durante su propio anuncio que lo había pensado mucho de antemano. Algunos lo hacen de forma espontánea, muchos demasiado tarde.

Para David Coulthard, al parecer fue un momento que lo puso todo en marcha. "Me levanté para los entrenamientos de pretemporada [en 2008], que resultó ser mi último año. Y cuando conduje el coche, simplemente no lo sentí", declaró Coulthard al Telegraph.

"En las carreras, el coche nuevo al principio de la temporada viene con todas las esperanzas y aspiraciones. A diferencia de otros deportes [...] los pilotos necesitan el coche, de lo contrario no pueden rendir", explicó el entonces piloto de Red Bull.

"Ese día supe que mi coche no era un coche ganador, y perdí la energía", dijo Coulthard. Demostró tener buen olfato: Un tercer puesto fue su mejor resultado, y sólo acabó 16º en la general con ocho puntos, el peor resultado de su carrera.

En su carrera de casa, Silverstone, en verano, Coulthard hizo oficial el cambio a finales de año. Hacía tiempo que se había reconciliado consigo mismo.

Coulthard hizo una vívida comparación: "Es como las relaciones. Nunca imaginas no tener pareja. Hasta el momento en que piensas: 'Ya no quiero estar en esta relación'. Y en lugar de deprimirme, me sentí liberado", dijo Coulthard.