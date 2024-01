Coulthard : le moment où sa carrière a pris fin

Il est passionnant de voir comment les différents pilotes de Formule 1 ont pris la décision de mettre un terme à leur carrière. Sebastian Vettel avait par exemple révélé, dans le cadre de sa propre annonce, qu'il avait beaucoup réfléchi auparavant. Certains le font spontanément, sur un coup de tête, beaucoup le font à un moment trop tardif.

Dans le cas de David Coulthard, c'est apparemment un moment qui a tout déclenché. "Je me suis réveillé pour les tests de pré-saison [2008], qui se sont avérés être ma dernière année. Et quand j'ai conduit la voiture, je ne l'ai tout simplement pas sentie", a déclaré Coulthard au Telegraph.

"Dans le sport automobile, la voiture flambant neuve au début d'une saison est porteuse de tous les espoirs et de tous les désirs. Contrairement à d'autres sports [...], les pilotes ont besoin de la voiture, sinon ils ne peuvent pas être performants", a expliqué le pilote Red Bull de l'époque.

"Ce jour-là, j'ai su que ma voiture n'était pas une voiture de vainqueur - et j'ai perdu mon énergie", a ajouté Coulthard. Il a fait preuve d'un bon flair : Une troisième place a été son meilleur résultat, avec huit points, il n'a terminé que 16e au classement général. C'était le plus mauvais résultat de sa carrière.

C'est lors de sa course à domicile de l'été à Silverstone que Coulthard a officialisé son départ à la fin de l'année. Il était alors déjà en paix avec lui-même depuis longtemps.

Coulthard fait une comparaison éloquente : "C'est comme les relations. On ne peut jamais s'imaginer ne pas être dans une relation. Jusqu'au moment où l'on se dit : 'Je ne veux plus être dans cette relation'. Et au lieu d'être déprimé, je me suis en fait senti libéré", a déclaré Coulthard.