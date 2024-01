Coulthard: il momento in cui la sua carriera era finita

David Coulthard ha rivelato quando ha deciso di porre fine alla sua carriera. Per lui, è stato un momento molto specifico a far pendere l'ago della bilancia.

È emozionante vedere come i vari piloti di Formula 1 abbiano preso la decisione di porre fine alla loro carriera. Sebastian Vettel, ad esempio, durante il suo annuncio ha rivelato di averci pensato molto prima. Alcuni lo fanno spontaneamente e di pancia, molti in una fase troppo avanzata.

Per David Coulthard, a quanto pare, è stato un momento che ha messo tutto in moto. "Mi sono svegliato per i test pre-stagionali [nel 2008], che si è rivelato essere il mio ultimo anno. E quando ho guidato la macchina, non l'ho sentita", ha dichiarato Coulthard al Telegraph.

"Nelle corse, la macchina nuova di zecca all'inizio della stagione porta con sé tutte le speranze e le aspirazioni. A differenza di altri sport [...] i piloti hanno bisogno dell'auto, altrimenti non possono dare il massimo", ha spiegato l'allora pilota della Red Bull.

"Quel giorno ho capito che la mia macchina non era una macchina vincente e ho perso l'energia", ha detto Coulthard. Ha dimostrato di avere un buon fiuto: Un terzo posto è stato il suo miglior risultato, mentre è arrivato solo 16° in classifica generale con otto punti, il peggior risultato della sua carriera.

In estate, in occasione della gara di casa a Silverstone, Coulthard ha ufficializzato il passaggio alla fine dell'anno. Da tempo aveva fatto i conti con se stesso.

Coulthard ha fatto un vivace paragone: "È come una relazione. Non puoi mai immaginare di non avere una relazione. Fino al momento in cui pensi: 'Non voglio più avere questa relazione'. E invece di essere depresso, mi sono sentito liberato", ha detto Coulthard.