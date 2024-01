Coulthard: O momento em que a sua carreira chegou ao fim

É emocionante ver como os vários pilotos de Fórmula 1 tomaram a decisão de terminar as suas carreiras. Sebastian Vettel, por exemplo, revelou durante o seu próprio anúncio que tinha pensado muito antes de o fazer. Alguns tomam a decisão espontaneamente, muitos já numa fase demasiado tardia.

Para David Coulthard, foi aparentemente um momento que pôs tudo em movimento. "Acordei para os testes de pré-época [em 2008], que acabou por ser o meu último ano. E quando conduzi o carro, simplesmente não o senti", disse Coulthard ao Telegraph.

"Nas corridas, o carro novo no início de uma temporada vem com todas as esperanças e aspirações. Ao contrário de outros desportos [...] os pilotos precisam do carro, caso contrário não conseguem ter um bom desempenho", explicou o então piloto da Red Bull.

"Naquele dia, eu sabia que meu carro não era um carro vencedor - e perdi a energia", disse Coulthard. Ele provou ter um bom faro: Um terceiro lugar foi o seu melhor resultado, terminando apenas em 16º na geral com oito pontos, o pior resultado da sua carreira.

Na sua corrida caseira em Silverstone, no verão, Coulthard oficializou a mudança no final do ano. Há muito que tinha chegado a um acordo consigo próprio.

Coulthard fez uma comparação vívida: "É como um relacionamento. Nunca se pode imaginar não estar numa relação. Até ao momento em que se pensa: 'Já não quero estar nesta relação'. E em vez de ficar deprimido, senti-me libertado", disse Coulthard.