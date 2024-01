F1-Comeback : Silly Season bon pour Mick Schumacher ?

L'un des bénéficiaires pourrait être Mick Schumacher, qui vise toujours un retour sur la grille de départ de la Formule 1. Il connaît bien sûr aussi la situation de départ.

"Le fait que le marché des pilotes soit déjà assez actif et qu'il le sera encore plus dans les mois à venir pourrait jouer en ma faveur. Il va se passer beaucoup de choses. Non seulement il y aura des changements dans les cockpits des équipes, mais il se peut aussi qu'un ou deux pilotes mettent un terme à leur carrière", a déclaré le pilote de 24 ans à "Sport Bild".

Même dans les catégories de jeunes, "aucun talent ne s'impose actuellement", selon le pilote de réserve de Mercedes. Il est toutefois conscient que "rien ne m'est donné. C'est moi qui dois livrer la marchandise". Il pourra le faire dans le championnat du monde d'endurance, où il sera au départ pour Alpine.

Il continue de croire en ses points forts. "Je sais que j'ai les capacités pour cela. Je suis assez bon", a-t-il déclaré. "Je l'ai montré en Formule 4, Formule 3 et Formule 2. On oublie vite que j'ai gagné des courses et des championnats. C'est là que j'ai prouvé qu'en plus de piloter, je pouvais aussi gérer la pression. Et la Formule 1 n'est pas si différente".

Il est capable de faire plus, a-t-il déclaré en pensant aux deux saisons en tant que pilote titulaire chez Haas. "Il est conscient que beaucoup de gens, notamment dans les médias sociaux, l'ont déjà mis de côté. "Mais je pense, même si cela fait partie de la société actuelle, qu'ils vont trop vite en besogne", a déclaré Schumacher.