Ritorno in F1: una stagione stupida per Mick Schumacher?

Uno dei beneficiari potrebbe essere Mick Schumacher, che punta ancora a ritornare sulla griglia di partenza della Formula 1. Naturalmente, anche lui è consapevole della situazione attuale.

"Potrebbe giocare a mio favore il fatto che il mercato dei piloti è già abbastanza attivo e lo diventerà ancora di più nei prossimi mesi. Succederanno molte cose. Non solo ci saranno cambiamenti negli abitacoli delle squadre, ma uno o due piloti potrebbero anche terminare la loro carriera", ha dichiarato il 24enne a Sport Bild.

Secondo il pilota sostitutivo della Mercedes, "al momento non sta emergendo alcun talento nemmeno nelle classi giovanili". Tuttavia, si rende conto "che non ricevo nulla gratuitamente. Sono io che devo fare risultato". Può farlo nel Campionato Mondiale Endurance, dove gareggerà per Alpine.

Continua a credere nei suoi punti di forza. "So di avere le capacità per farlo. Sono abbastanza bravo", ha detto. "L'ho dimostrato in Formula 4, Formula 3 e Formula 2. Il fatto di aver vinto gare e campionati si dimentica in fretta. Ho dimostrato di saper gestire la pressione così come la guida. E la Formula 1 non è poi così diversa".

Può fare di più, ha detto a proposito delle due stagioni da pilota titolare alla Haas. "Si rende conto che molte persone, soprattutto sui social media, lo hanno già dato per spacciato. "Ma credo, anche se questo fa parte della società di oggi, che siano troppo frettolosi", ha detto Schumacher.