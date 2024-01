Regresso à Fórmula 1: Uma época de loucos é boa para Mick Schumacher?

Em 2024, o mercado dos motoristas vai registar muitas movimentações. Afinal de contas, 14 dos 20 contratos expiram no final do ano. O que significa que a tão falada Silly Season vai finalmente fazer jus ao seu nome.

Um dos beneficiários poderá ser Mick Schumacher, que continua a tentar regressar à grelha de partida da Fórmula 1. É claro que ele também está ciente da situação atual.

"O mercado de pilotos já está bastante ativo e vai tornar-se ainda mais ativo nos próximos meses. Muita coisa vai acontecer. Não só haverá mudanças nos cockpits das equipas, como também um ou dois pilotos poderão terminar as suas carreiras", disse o jovem de 24 anos ao Sport Bild.

De acordo com o piloto substituto da Mercedes, "atualmente, também não está a surgir nenhum talento nas categorias júnior". No entanto, ele sabe que "não recebo nada de graça. Sou eu que tenho de dar resultados". Pode fazê-lo no Campeonato do Mundo de Resistência, onde irá competir pela Alpine.

Ele continua a acreditar nos seus pontos fortes. "Sei que tenho capacidades para isso. Sou bom o suficiente", disse ele. "Já demonstrei isso na Fórmula 4, na Fórmula 3 e na Fórmula 2. O facto de ter ganho corridas e campeonatos é rapidamente esquecido. Provei que consigo lidar com a pressão tão bem como com a condução. E a Fórmula 1 não é assim tão diferente".

Ele pode fazer mais, disse ele em relação às duas temporadas como piloto regular na Haas. "Ele percebe que muitas pessoas, especialmente nas redes sociais, já o descartaram. "Mas acredito, mesmo que isso faça parte da sociedade atual, que eles são muito precipitados", disse Schumacher.