Ferrari effectue ses premiers essais : débuts de Leclerc !

Arthur Leclerc était heureux. Le frère cadet de Charles Leclerc était pour la première fois au volant d'une F1 Ferrari. "C'était une expérience incroyable", a déclaré le jeune homme de 23 ans. "J'ai eu l'impression que la voiture allait si vite, comme je ne l'avais jamais ressenti auparavant. C'était tout simplement fou".

Et Leclerc de poursuivre : "Si on m'avait dit il y a six ans, avant que je ne commence le sport automobile, que je passerais un jour dans une voiture de Formule 1 sur le même circuit que mon frère, j'aurais été absolument fou. Je suis juste tellement heureux d'avoir pu le faire".

Arthur Leclerc a eu cette opportunité dans le cadre des tests de pneus Pirelli effectués par Ferrari à Barcelone en début de semaine. Les pilotes titulaires Charles Leclerc et Carlos Sainz ont pris place dans la SF-23 de la saison précédente. En outre, une F1-75 de la saison 2022 était également utilisée. Comme ce bolide a deux ans, il n'est pas soumis aux règles strictes des essais.

Sainz a bouclé 169 tours en deux jours au volant de la SF-23, contre 132 pour son coéquipier. Le meilleur temps a été réalisé par Leclerc en 1:15.058. Pirelli a parcouru plus de 1.400 kilomètres et les données recueillies devraient aider à développer de nouveaux pneus pour 2025.

Les fans de Ferrari n'auront plus à patienter longtemps : La nouvelle voiture sera présentée le 13 février sur le circuit Ferrari de Fiorano, puis les Italiens effectueront un premier test fonctionnel et une des deux journées de tournage autorisées.