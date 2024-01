La Ferrari completa i primi test drive: Leclerc debutta!

La Ferrari ha completato i test drive per Pirelli a Barcellona. Si è trattato anche di un debutto, in quanto sono state utilizzate due vetture contemporaneamente.

Arthur Leclerc era felice. Il fratello minore di Charles Leclerc si è seduto per la prima volta su una Ferrari F1. "È stata un'esperienza incredibile", ha detto il 23enne. "La macchina è più veloce di quanto abbia mai provato prima. È stato semplicemente pazzesco".

Leclerc ha continuato: "Se mi aveste detto sei anni fa, prima che iniziassi a praticare il motorsport, che avrei trascorso una giornata su un'auto di Formula 1 sulla stessa pista di mio fratello, sarei impazzito. Sono così felice di averlo fatto".

Arthur Leclerc ha avuto questa opportunità nell'ambito dei test sui pneumatici Pirelli che la Ferrari ha completato a Barcellona all'inizio della settimana. I piloti abituali Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono seduti sulla SF-23 della stagione precedente. Era in azione anche una F1-75 della stagione 2022. Poiché la vettura è vecchia di due anni, non rientra nei rigidi regolamenti sui test.

Sainz ha completato un totale di 169 giri con la SF-23 in due giorni, mentre il suo compagno di squadra ha completato 132 giri. Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1:15.058 minuti. Pirelli ha registrato oltre 1.400 chilometri e i dati serviranno a sviluppare nuovi pneumatici per il 2025.

I fan della Ferrari non dovranno aspettare ancora a lungo: La nuova vettura sarà presentata sulla pista di casa Ferrari a Fiorano il 13 febbraio, dopodiché gli italiani effettueranno un primo test funzionale con la vettura e una delle due giornate cinematografiche consentite.