Prochain grand talent : Maloney à l'académie Sauber

Le pilote de course de la Barbade assumera le rôle de pilote de réserve pour l'équipe de F1 Stake F1 Team Kick Sauber lors de plusieurs Grands Prix de la saison de Formule 1 2024 et partagera cette tâche avec Théo Pourchaire, un autre pilote de la Sauber Academy.

Né à Bridgetown, à la Barbade, et issu d'une famille ayant une forte tradition de sport automobile, Maloney a pris goût très tôt au sport automobile en participant à sa première compétition de karting à l'âge de trois ans et en terminant deuxième.

Ce n'était que le début pour lui, puisqu'il a ensuite remporté plusieurs titres en karting, tant dans son pays d'origine qu'aux États-Unis, avant de traverser l'Atlantique en 2018. Maloney s'est rapidement adapté aux circuits européens et a obtenu la même année des résultats exceptionnels au Championnat d'Europe de karting, au Championnat du monde et à la WSK Champions Cup.

L'année 2019 a marqué le passage à la course de monoplaces et une année globalement réussie pour "The Boy from Barbados", comme Maloney était connu dans le monde du sport automobile : Il a triomphé dans le championnat britannique de F4 et a été le premier rookie à remporter le championnat du premier coup dans l'histoire de la série.

Par la suite, il a rapidement progressé année après année, accumulant les podiums et les victoires, jusqu'à ce que la grande percée se produise en 2022, lorsqu'il a terminé deuxième du championnat de Formule 3 de la FIA pour sa première saison. Grâce à cette performance impressionnante, Maloney a été élu recrue FIA de l'année et a été promu en Formule 2, où il est monté sur le podium dès sa première course. Maloney a vécu une saison de rookie remarquable, montant quatre fois sur le podium et terminant dixième au classement général - et troisième parmi les rookies.

Maloney sera au départ de la série de courses 2024 avec Rodin Motorsport et bénéficiera du soutien de la Sauber Academy. Avec sa double fonction de réserviste pour l'équipe de F1 Stake Kick Sauber, la saison sera éprouvante pour Maloney, qui ne se laisse toutefois pas décourager par les exigences élevées.

Beat Zehnder, directeur de la Sauber Academy : "Son parcours dans la série junior a été remarquable jusqu'à présent et, avec sa vitesse et son potentiel, il est certainement un excellent ajout à notre cadre talentueux".

Maloney se sent honoré : "Le nom de Sauber est associé à la Formule 1, car il fait partie de ce sport depuis plus de trente ans et a ouvert la voie à de nombreux pilotes vers de grands succès. Je suis heureux de faire partie de cette famille et j'ai hâte de travailler avec eux cette saison, ce qui me rapprochera de mon objectif de devenir pilote de Formule 1".