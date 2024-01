Il prossimo talento di punta: Maloney si unisce alla Sauber Academy

Il pilota delle Barbados assumerà il ruolo di pilota di riserva per Stake F1 Team Kick Sauber in diversi Gran Premi della stagione 2024 di Formula 1, condividendo questo ruolo con Théo Pourchaire, un altro pilota della Sauber Academy.

Nato a Bridgetown, nelle Barbados, Maloney, che proviene da una famiglia con una forte tradizione di sport motoristici, si è avvicinato al mondo dei motori molto presto, quando ha partecipato alla sua prima gara di kart all'età di tre anni, classificandosi secondo.

Questo è stato solo l'inizio per lui, che ha continuato a vincere diversi titoli di karting sia nel suo paese natale che negli Stati Uniti, prima di trasferirsi oltreoceano nel 2018. Maloney si è adattato rapidamente ai circuiti europei e ha ottenuto risultati eccezionali nel Campionato Europeo Karting, nel Campionato del Mondo e nella WSK Champions Cup nello stesso anno.

Il 2019 ha segnato il passaggio alle gare di monoposto e un anno di grande successo per "The Boy from Barbados", come Maloney è diventato noto nel mondo del motorsport: Ha trionfato nel Campionato britannico F4 ed è stato il primo esordiente a vincere il campionato assoluto nella storia della serie.

La sua ascesa è stata rapida anno dopo anno, collezionando podi e vittorie, fino alla grande svolta del 2022, quando si è classificato secondo nel Campionato FIA di Formula 3 nella sua stagione di debutto. Grazie a questa impressionante prestazione, Maloney è stato nominato Rookie of the Year della FIA e promosso in Formula 2, dove è salito sul podio nella sua prima gara. Maloney ha vissuto una straordinaria stagione da esordiente, arrivando quattro volte sul podio e decimo in classifica generale, terzo tra i debuttanti.

Maloney parteciperà alla serie 2024 con Rodin Motorsport e riceverà il supporto della Sauber Academy. Con il suo doppio ruolo di pilota di riserva per lo Stake F1 Team Kick Sauber, per Maloney sarà una stagione impegnativa, ma non si lascerà scoraggiare dagli alti requisiti.

Beat Zehnder, responsabile della Sauber Academy: "Il suo percorso nella serie junior è stato finora notevole, e con la sua velocità e il suo potenziale è certamente una grande aggiunta alla nostra squadra di talento."

Maloney è onorato: "Il nome Sauber è associato alla Formula 1, in quanto fa parte di questo sport da oltre trent'anni e ha aperto la strada a molti piloti per ottenere grandi successi. Sono lieto di entrare a far parte di questa famiglia e non vedo l'ora di lavorare con loro in questa stagione, che mi avvicinerà al mio obiettivo di diventare un pilota di Formula 1".