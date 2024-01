Próximo talento de topo: Maloney junta-se à Academia Sauber

A Academia Sauber deu as boas-vindas ao seu próximo talento: Zane Maloney foi agora confirmado como o mais jovem participante no programa de desenvolvimento de pilotos, com 20 anos de idade.

O piloto de Barbados vai assumir o papel de piloto de reserva da Stake F1 Team Kick Sauber em vários Grandes Prémios na temporada de Fórmula 1 de 2024, partilhando este papel com Théo Pourchaire, outro piloto da Sauber Academy.

Nascido em Bridgetown, Barbados, Maloney, que provém de uma família com uma forte tradição nos desportos motorizados, começou a sentir o gosto pelos desportos motorizados muito cedo, quando participou na sua primeira competição de karting aos três anos de idade e ficou em segundo lugar.

Esse foi apenas o começo, tendo conquistado vários títulos de karting no seu país natal e nos EUA antes de atravessar o Atlântico em 2018. Maloney adaptou-se rapidamente aos circuitos europeus e alcançou resultados notáveis no Campeonato Europeu de Karting, no Campeonato do Mundo e na Taça dos Campeões WSK no mesmo ano.

2019 marcou a mudança para as corridas de monolugares e um ano de sucesso global para "The Boy from Barbados", como Maloney ficou conhecido no mundo do desporto automóvel: Triunfou no Campeonato Britânico de F4 e foi o primeiro estreante a vencer o campeonato na história da série.

Depois, subiu rapidamente de ano para ano, acumulando pódios e vitórias até à sua grande revelação em 2022, quando terminou em segundo lugar no Campeonato de Fórmula 3 da FIA na sua época de estreia. Este desempenho impressionante fez com que Maloney fosse nomeado Estreante do Ano da FIA e promovido à Fórmula 2, onde terminou no pódio logo na sua primeira corrida. Maloney teve uma época de estreante notável, terminando quatro vezes no pódio e em décimo lugar na geral - e terceiro entre os estreantes.

Maloney vai competir na série de 2024 com a Rodin Motorsport e receber apoio da Academia Sauber. Com o seu duplo papel de piloto de reserva para a Stake F1 Team Kick Sauber, esta será uma época exigente para Maloney, mas ele não se deixará dissuadir pelas elevadas exigências.

Beat Zehnder, Diretor da Academia Sauber: "O seu percurso na série júnior tem sido notável até agora e, com a sua velocidade e potencial, é certamente uma grande adição ao nosso talentoso plantel."

Maloney sente-se honrado: "O nome Sauber está associado à Fórmula 1, tendo feito parte do desporto durante mais de trinta anos e abrindo caminho para que muitos pilotos alcançassem grande sucesso. Estou muito contente por fazer parte desta família e estou ansioso por trabalhar com eles esta época, o que me aproximará do meu objetivo de me tornar um piloto de Fórmula 1."