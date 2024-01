Herbert : "leçon de Schumacher" pour Sergio Pérez

Chez Red Bull Racing, Sergio Pérez est sur un pied d'égalité avec le champion du monde Max Verstappen. Cependant, le Mexicain ne peut pas suivre le rythme de son coéquipier, Verstappen a Pérez sous contrôle sans problème.

Pérez a essuyé de nombreuses critiques pour cela, et la saison dernière en particulier, les spéculations allaient bon train sur le fait que Red Bull pourrait se séparer prématurément du Mexicain.

Le triple vainqueur de Grand Prix Johnny Herbert donne maintenant un conseil qui est probablement plus facile à dire qu'à appliquer. Pérez doit faire abstraction de toute la négativité et se concentrer exclusivement sur la performance.

Herbert a vécu une expérience similaire lorsqu'il était le coéquipier de Michael Schumacher chez Benetton au milieu des années 1990.

"Lors de toutes mes négociations avec Benetton, Flavio Briatore m'a dit que Michael Schumacher et moi étions une équipe, que nous travaillions ensemble et que chacun avait accès aux mêmes informations", a déclaré Herbert au MegaDice.

"Cela n'a jamais fonctionné ainsi, car la préférence va à celui qui est le plus performant. Quand c'est le cas, on le sent, et quand on le sent, c'est difficile de s'en remettre. Sergio a beau dire qu'il l'ignore, cela t'affecte", explique Herbert.

Son conseil : "Sergio doit s'enfermer dans un cocon et donner sa performance à chaque fois, même s'il se fait 'taper' par les médias et, à l'occasion, au sein de l'équipe".