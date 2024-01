Herbert: "Lição Schumacher" para Sergio Pérez

Sergio Pérez não consegue acompanhar o dominador Max Verstappen na Red Hull Racing. Johnny Herbert aprendeu uma lição do seu tempo com Michael Schumacher.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Sergio Pérez tem os mesmos pré-requisitos na Red Bull Racing que o campeão mundial Max Verstappen. No entanto, o mexicano não consegue acompanhar o ritmo do seu companheiro de equipa, pois Verstappen tem Pérez sob controlo sem qualquer problema.

Pérez tem sido alvo de muitas críticas por este facto e, na época passada em particular, especulou-se muito que a Red Bull poderia separar-se do mexicano antes do final da época.

Johnny Herbert, três vezes vencedor de Grandes Prémios, deu agora um conselho que é provavelmente mais fácil de dizer do que fazer. Pérez deve bloquear toda a negatividade e concentrar-se apenas no desempenho.

Herbert teve uma experiência semelhante quando foi companheiro de equipa de Michael Schumacher na Benetton, em meados da década de 1990.

"Em todas as minhas negociações com a Benetton, Flavio Briatore disse-me que Michael Schumacher e eu éramos uma equipa, que trabalhávamos juntos e que todos tinham acesso à mesma informação", disse Herbert ao MegaDice.

"Nunca funcionou assim, porque quem faz mais é favorecido. Quando é esse o caso, sentimo-lo e, quando o sentimos, é difícil pô-lo de parte. Por muito que o Sergio diga que o ignora, isso afecta-nos", diz Herbert.

O seu conselho: "O Sergio precisa de se proteger e de se apresentar sempre, mesmo que seja 'batido' pelos meios de comunicação social e, ocasionalmente, pela equipa."