Après l'annulation de la F1, Mario Andretti est "dévasté".

La nouvelle de l'annulation du projet Andretti suscite le débat. Et pour la colère et la déception des personnes concernées.

L'arrivée d'Andretti ne se fera pas en 2025 ou 2026. Dans une déclaration claire, la Formule 1 a justifié son refus d'entrer dans le jeu, et la décision suscite des discussions controversées, de la déception et même de la colère.

La légende Mario Andretti n'a pas eu besoin de beaucoup de mots sur les médias sociaux pour exprimer ses sentiments. Et sa stupéfaction.

"Je suis dévasté. Je ne dirai rien d'autre parce que je ne trouve pas d'autres mots que 'dévasté'", a-t-il écrit.

"Notre processus d'évaluation a montré que l'existence d'une onzième équipe n'apporterait aucune valeur ajoutée au championnat", pouvait-on lire, entre autres, dans la justification donnée par la direction de la Formule 1 (FOM).

Autres préoccupations : "La principale manière dont un nouveau participant peut avoir une valeur est sa compétitivité. Nous ne pensons pas que le candidat serait compétitif", disait la lettre.

Andretti-Cadillac a également fait une déclaration tard mercredi soir : "Andretti-Cadillac a examiné les informations transmises par Formula One Management Limited et rejette fermement leur contenu".

Plus loin, on peut lire : "Andretti et Cadillac sont deux organisations mondiales de sport automobile couronnées de succès qui s'efforcent de placer en Formule 1 une véritable équipe d'usine américaine capable de rivaliser avec les meilleures du monde. Nous sommes fiers des progrès significatifs que nous avons déjà réalisés dans le développement d'une voiture et d'un groupe motopropulseur extrêmement compétitifs avec une équipe expérimentée, et notre travail se poursuit à un rythme soutenu".

Par ailleurs, Andretti-Cadillac s'est également adressé aux fans de Formule 1 qui, sur les médias sociaux, ont sévèrement critiqué la Formule 1 pour son annulation. "Andretti-Cadillac souhaite également remercier les fans qui ont exprimé leur soutien".