Após o cancelamento da F1: Mario Andretti "devastado"

A notícia do cancelamento do projeto Andretti está a causar discussão. E a raiva e a deceção dos afectados.

A participação de Andretti não terá lugar em 2025 ou 2026. A Fórmula 1 emitiu uma declaração clara explicando a sua rejeição da participação, e a decisão está a causar controvérsia, desilusão e raiva.

A lenda Mario Andretti não precisou de muitas palavras nas redes sociais para expressar os seus sentimentos. E a sua perplexidade.

"Estou devastado. Não vou dizer mais nada porque não consigo encontrar outras palavras para além de 'devastado'", escreveu.

"O nosso processo de avaliação mostrou que a existência de uma décima primeira equipa não acrescentaria valor ao campeonato", foi uma das razões apresentadas pela Formula One Management (FOM).

Mais preocupações: "A principal forma pela qual um novo concorrente pode ter valor é através da sua competitividade. Não acreditamos que o candidato seja competitivo", dizia a carta.

A Andretti-Cadillac também emitiu uma declaração no final da noite de quarta-feira: "A Andretti-Cadillac analisou as informações fornecidas pela Formula One Management Limited e rejeita veementemente o seu conteúdo".

Acrescentou ainda: "A Andretti e a Cadillac são duas organizações mundiais de automobilismo bem sucedidas, empenhadas em trazer para a Fórmula 1 uma verdadeira equipa americana que possa competir com as melhores do mundo. Estamos orgulhosos dos progressos significativos que já fizemos no desenvolvimento de um carro e de uma unidade de potência altamente competitivos com uma equipa experiente, e o nosso trabalho continua a bom ritmo".

A Andretti-Cadillac também se dirigiu aos fãs da Fórmula 1 que criticaram duramente a Fórmula 1 nas redes sociais pelo cancelamento. "A Andretti-Cadillac também gostaria de agradecer aos fãs que expressaram o seu apoio."