Schumacher: probabilmente ho preso questa forza da mio padre

Mick Schumacher può mostrare le sue capacità in Formula 1 solo come controfigura della Mercedes. Tuttavia, sottolinea che non ha solo qualità di guida.

Mick Schumacher vuole continuare a lottare per un posto fisso in Formula 1. Ha già sottolineato che la situazione del mercato dei piloti (14 contratti in scadenza) potrebbe giocare a suo favore. Ha già sottolineato che la situazione del mercato piloti (14 contratti in scadenza) potrebbe giocare a suo favore.

Continuerà a essere un pilota di riserva per la Mercedes nel 2024, ma potrà mettersi in mostra nel Campionato del Mondo Endurance, dove guida per Alpine. Non è la Formula 1, ma è comunque importante tornare a correre dopo un anno di assenza dalle gare vere e proprie.

Ma non è l'unica cosa che può apportare, secondo lui. Ma anche qualità di leadership all'interno della squadra.

"Quello che faccio in modo un po' diverso dalla maggior parte dei piloti - e probabilmente l'ho preso da mio padre - è che posso guidare una squadra nella giusta direzione", ha detto Schumacher a Sport Bild.

"Sono un giocatore di squadra che raduna le persone dietro di sé. Certo, in pista si guida da soli, ma si vince in squadra. Non sono in molti in Formula 1 ad avere questa mentalità, e credo che questo sarebbe un vantaggio per molti capi squadra".