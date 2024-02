Lewis Hamilton chez Ferrari : Est-ce que ça va être le choc de la F1 ?

Pendant des années, Lewis Hamilton a été associé de temps à autre à Ferrari. Les rumeurs allaient bon train, la dernière en date étant celle de l'année dernière, après que la prolongation de son contrat chez Mercedes ait pris du temps.

Un changement n'a toutefois jamais eu lieu. En 2023, Hamilton a signé un nouveau contrat de travail avec les Flèches d'argent, qui court jusqu'en 2025. Tout semble donc indiquer une fin de carrière chez Mercedes.

Mais le transfert chez Ferrari est-il en train de se produire ?

C'est ce que laissent entendre plusieurs médias. Selon eux, Hamilton devrait devenir en 2025 le coéquipier de Charles Leclerc, qui a récemment prolongé son contrat à long terme au-delà de 2024.

Ce qui serait cohérent : Carlos Sainz n'a pas encore reçu de nouveau papier de travail, le sien expire fin 2024.

Comment un changement d'Hamilton pourrait-il fonctionner ? Il est possible qu'il y ait une clause de sortie dans le contrat ou une option Hamilton pour 2025, que le Britannique ne pourrait alors pas lever.

