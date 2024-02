Lewis Hamilton alla Ferrari: arriva il martello della F1?

Per anni Lewis Hamilton è stato ripetutamente legato alla Ferrari. Le voci si susseguivano regolarmente, l'ultima volta l'anno scorso, dopo che il giocatore si era preso più tempo per prolungare il suo contratto con la Mercedes.

Tuttavia, il passaggio non si è mai concretizzato. Hamilton ha firmato un nuovo contratto con le Frecce d'Argento nel 2023, fino al 2025. In pratica, tutto fa pensare alla fine della sua carriera alla Mercedes.

Ma il passaggio alla Ferrari si farà?

Diversi media suggeriscono di sì. Secondo queste notizie, Hamilton sarebbe destinato a diventare compagno di squadra di Charles Leclerc nel 2025, che ha recentemente prolungato il suo contratto a lungo termine oltre il 2024.

Il che sarebbe giusto: Carlos Sainz non ha ancora ricevuto un nuovo contratto, il suo scade alla fine del 2024.

Come funzionerebbe un cambio di Hamilton? Potrebbe esserci una clausola di uscita nel contratto o un'opzione per Hamilton per il 2025, che il britannico non sfrutterebbe.

