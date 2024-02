Hamilton en 2025 chez Ferrari : pas de démenti de Mercedes

La Formule 1 est en ébullition. Non, il ne s'agit pas de l'entrée refusée du projet F1 de Michael Andretti, même si elle a déclenché des discussions controversées.

Au lieu de cela, la rumeur selon laquelle Lewis Hamilton devrait rejoindre Ferrari en 2025 fait le tour des médias. Et ce, bien que le Britannique ait prolongé en 2023 son contrat chez Mercedes jusqu'en 2025.

Interrogée à ce sujet, Mercedes déclare n'avoir rien à dire sur le sujet. Jusque-là, rien de plus normal. Sauf qu'il ne s'agit pas non plus d'un démenti.

Les Flèches d'argent peuvent réagir avec véhémence aux rumeurs lorsqu'elles sont tirées par les cheveux, comme l'a montré récemment l'embarrassante enquête de la FIA sur Toto et Susie Wolff.

Oui, bien sûr, la comparaison est un peu bancale, dans le cas des Wolff, il s'agissait d'insinuations graves et non d'un changement. Néanmoins, il aurait été possible de reléguer la rumeur actuelle au royaume des fables. D'autant plus qu'entre-temps, de nombreux médias, y compris de grands médias, ont repris la rumeur.

Nos confrères britanniques de Sky annoncent par exemple que l'accord est déjà fixé et que le personnel de Brackley doit en être informé aujourd'hui même.

