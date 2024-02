Hamilton in Ferrari nel 2025: nessuna smentita dalla Mercedes

Voci scottanti dalla Formula 1 dicono che Lewis Hamilton lascerà la Mercedes per la Ferrari nel 2025. La Mercedes ha commentato l'argomento quando le è stato chiesto.

La Formula 1 è in fermento. Non si tratta della bocciatura del progetto F1 di Michael Andretti, anche se ha scatenato discussioni controverse.

È invece la voce che Lewis Hamilton passerà alla Ferrari nel 2025 a fare il giro dei media. Questo nonostante il britannico abbia prolungato il suo contratto con la Mercedes fino al 2025.

Interpellata, la Mercedes ha spiegato di non avere nulla da dire sull'argomento. Fin qui, tutto normale. Ma ovviamente non si tratta di una smentita.

Il fatto che le Frecce d'Argento possano reagire con veemenza alle voci, anche se inverosimili, è stato recentemente dimostrato dall'imbarazzante indagine della FIA su Toto e Susie Wolff.

Certo, il paragone è un po' sbagliato: i Wolff erano coinvolti in gravi accuse e non in un cambio di pilota. Tuttavia, ci sarebbe stata l'opportunità di relegare l'attuale voce nel regno delle favole. Anche perché l'indiscrezione è stata ripresa da molti importanti media.

I colleghi britannici di Sky, ad esempio, riferiscono già che l'accordo è stato concluso e che il personale di Brackley sarà informato oggi.

Presentazioni di Formula 1

02 febbraio: Haas

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas