Hamilton num Ferrari em 2025: a Mercedes não nega

A Fórmula 1 está em polvorosa. Não, não se trata da rejeição do projeto de Michael Andretti para a F1, mesmo que isso tenha desencadeado discussões controversas.

Em vez disso, o rumor de que Lewis Hamilton vai mudar para a Ferrari em 2025 está a fazer a ronda nos meios de comunicação social. Isto apesar de o britânico ter prolongado o seu contrato com a Mercedes até 2025.

Quando questionada, a Mercedes explicou que não tinha nada a dizer sobre o assunto. Até aqui, tudo normal. Mas é claro que isso não é uma negação.

O facto de as Flechas de Prata poderem reagir veementemente aos rumores quando estes são rebuscados foi recentemente demonstrado pela embaraçosa investigação da FIA a Toto e Susie Wolff.

Sim, claro, a comparação é um pouco incorrecta; os Wolffs estavam envolvidos em alegações graves e não numa mudança de piloto. No entanto, é claro que teria havido uma oportunidade para relegar o atual rumor para o reino das fábulas. Até porque o rumor já foi captado por muitos dos principais meios de comunicação social.

Os colegas britânicos da Sky, por exemplo, já estão a noticiar que o acordo foi finalizado e que o pessoal em Brackley deverá ser informado hoje.

