Lewis Hamilton passe chez Ferrari : qu'est-ce que ça veut dire ?

Les rumeurs se font de plus en plus insistantes sur le passage de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025. En tant qu'observateur neutre, on se demande à quoi sert ce mouvement ?

Pendant des années, les rumeurs d'un transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari ont été de bon ton en Formule 1. Un peu comme un running gag. C'était du moins le cas entre-temps. Mais à plusieurs reprises, la possibilité d'un changement a semblé tout à fait réelle.

Car les deux parties n'ont jamais caché qu'elles aimeraient travailler ensemble. Le sujet est redevenu brûlant en 2023, lorsque Hamilton n'avait pas encore prolongé son contrat chez Mercedes. A cette occasion, des chiffres ont même été avancés concernant les revenus de Hamilton au sein de la Scuderia.

Mais finalement, sans surprise, Hamilton a signé chez Mercedes. Jusqu'à la fin de l'année 2025. Deux nouvelles tentatives pour la couronne tant convoitée du championnat du monde.

Cela paraissait logique.

Et il ne semblait pas y avoir de clause de sortie. "C'est un environnement dynamique et si nous avions établi un contrat de cinq ans, nous aurions également dû discuter d'éventuelles clauses de sortie au cas où nous lui donnerions une voiture qui n'aurait pas les bonnes performances", avait expliqué le directeur de l'équipe Mercedes Toto Wolff en septembre.

"C'est pourquoi nous n'avons pas envisagé cette possibilité. Nous avons dit que les deux prochaines années étaient une période prévisible. Et c'est pourquoi nous nous sommes engagés mutuellement pour cette période", a ajouté l'homme de 51 ans, qui s'attend à ce que Hamilton reste fidèle à la marque Mercedes au-delà de sa carrière active en GP.

"Je pense qu'il aura un rôle à jouer dans notre équipe pendant longtemps, même s'il décide de ne plus participer à des courses. Je ne peux pas imaginer qu'il roule pour une autre équipe et il restera toujours une icône parmi les pilotes de course et une personnalité en dehors du sport, donc j'espère vraiment que notre voyage commun continuera au-delà de la course", a expliqué Wolff.

Un passage chez Ferrari semble d'autant moins logique. Même si l'on part du principe qu'il existe des possibilités de rompre le contrat, comme c'est généralement le cas en Formule 1.

La fenêtre chez les Rouges ne s'ouvre qu'en 2025, car les contrats de Charles Leclerc et Carlos Sainz courent jusqu'à fin 2024. Leclerc a été prolongé, Sainz pas encore.

On peut comprendre que Ferrari s'offre encore une star à côté de son propre prince héritier. La nostalgie d'un premier titre de pilote depuis 2007 est immense, et le duo Leclerc/Hamilton permet de se faire respecter et d'aller chercher en Hamilton quelqu'un qui, avec son expérience cumulée, apporte une véritable valeur ajoutée à l'écurie, et pas seulement dans la voiture.

Mais pourquoi Hamilton ferait-il cela ?

Les chiffres de cette prétendue transaction ne sont pas encore spéculés, mais on peut supposer qu'Hamilton sera rémunéré pour ce transfert avec un salaire plus élevé que chez Mercedes.

Mais la motivation sportive qui se cache derrière cette affaire n'apparaît pas non plus au second coup d'œil. Il n'est pas certain que Mercedes puisse attaquer Red Bull Racing en 2024 et que Hamilton puisse se battre pour le titre, mais cela reste pour le moins ouvert. Il est pour le moins douteux qu'en 2025, Hamilton soit doté de meilleures possibilités en passant chez Ferrari.

Mais c'est peut-être justement ce défi qui l'attire encore une fois à l'automne de sa carrière, sans parler du rêve général de Ferrari. Les raisons exactes devraient être révélées au plus tard lorsque l'accord sera effectivement conclu et qu'Hamilton en parlera. A moins qu'il ne s'agisse d'un canular de la pause hivernale. Ce qui est peu probable au vu de la dimension atteinte.

Le fait est que remporter un huitième titre de champion du monde avec l'équipe qui a fait de Michael Schumacher une légende et un champion record serait certainement une histoire spéciale.