Lewis Hamilton passa alla Ferrari: che senso ha?

Le voci di un passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari sono state comuni in Formula 1 per anni. Quasi come una gag ricorrente. O almeno così è stato per un po'. Più volte, tuttavia, la possibilità di un passaggio è sembrata piuttosto reale.

Dopo tutto, entrambe le parti non hanno mai fatto mistero di voler lavorare insieme. La situazione si è surriscaldata nel 2023, quando Hamilton non aveva ancora prolungato il suo contratto con la Mercedes. Sono state persino indicate le cifre che Hamilton avrebbe guadagnato con la Scuderia.

Ma poi, senza sorpresa, Hamilton ha finalmente firmato con la Mercedes. Fino alla fine del 2025, altri due attacchi all'ambita corona del campionato del mondo.

Sembrava logico.

E non c'era nulla che facesse pensare a una clausola di uscita. "Questo è un ambiente dinamico e se avessimo stilato un contratto di cinque anni, avremmo dovuto parlare anche di eventuali clausole di uscita nel caso in cui gli avessimo dato una macchina non performante", ha spiegato il team boss della Mercedes Toto Wolff a settembre.

"Per questo non l'abbiamo preso in considerazione. Abbiamo detto che i prossimi due anni sono un periodo di tempo prevedibile. Ed è per questo che ci siamo impegnati l'uno con l'altro per questo periodo", ha aggiunto il 51enne, che si aspetta che Hamilton rimanga fedele al marchio Mercedes anche dopo la sua carriera attiva nei GP.

"Penso che avrà un ruolo con noi nel team ancora a lungo, anche se deciderà di smettere di correre. Non riesco a immaginarlo alla guida di un'altra squadra, e rimarrà sempre un'icona tra i piloti e una personalità al di fuori di questo sport, quindi spero vivamente che il nostro viaggio insieme continui oltre le corse", ha spiegato Wolff.

Un passaggio alla Ferrari sembra ora meno logico. Anche se ipotizziamo che, come di consueto in Formula 1, ci siano modi per uscire dal contratto.

La finestra delle Rosse non si apre fino al 2025, perché i contratti di Charles Leclerc e Carlos Sainz sono in corso o sono arrivati fino alla fine del 2024. Il contratto di Leclerc è stato prolungato, ma quello di Sainz non ancora.

È comprensibile che la Ferrari possa permettersi un'altra stella di prima grandezza accanto al suo principe ereditario. Il desiderio di conquistare il primo titolo piloti dal 2007 è enorme, e con l'accoppiata Leclerc/Hamilton si sta guadagnando rispetto e con Hamilton si sta ottenendo qualcuno che porta un reale valore aggiunto alla squadra corse con il suo concentrato di esperienza, e non solo in macchina.

Ma perché Hamilton dovrebbe farlo?

Le cifre del presunto accordo non sono ancora state ipotizzate, ma si può presumere che Hamilton sarà remunerato con uno stipendio più alto per il passaggio alla Mercedes.

Tuttavia, la motivazione sportiva alla base di questa scelta non è chiara a prima vista. Se la Mercedes possa attaccare la Red Bull Racing nel 2024 e Hamilton possa competere per il titolo non è certo, ma è almeno ancora aperto. È quantomeno dubbio che Hamilton possa avere migliori opportunità nel 2025 passando alla Ferrari.

Ma forse è proprio questa sfida che lo tenterà ancora una volta nell'autunno della sua carriera, per non parlare del sogno generale della Ferrari. I retroscena esatti trapeleranno probabilmente al più tardi quando l'accordo sarà effettivamente concluso e Hamilton ne parlerà. A meno che non si sia trattato di una scappatoia per le vacanze invernali. Il che è improbabile, vista la portata dell'affare.

Il fatto è che vincere l'ottavo titolo mondiale con la squadra con cui Michael Schumacher è diventato una leggenda e un campione da record sarebbe certamente una storia speciale.