Lewis Hamilton muda para a Ferrari: Qual é o objetivo?

Há anos que os rumores sobre a mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari são comuns na Fórmula 1. Quase como uma piada de mau gosto. Pelo menos foi assim durante algum tempo. No entanto, a possibilidade de uma mudança parecia bastante real.

Afinal, ambas as partes nunca esconderam o facto de que gostariam de trabalhar em conjunto. As coisas voltaram a aquecer em 2023, quando Hamilton ainda não tinha prolongado o seu contrato com a Mercedes. Chegaram a ser citados números sobre o que Hamilton ganharia na Scuderia.

Mas então, sem surpresa, Hamilton finalmente assinou com a Mercedes. Até ao final de 2025, mais dois ataques à cobiçada coroa do campeonato do mundo.

Parecia lógico.

E não havia nada que soasse como uma cláusula de saída. "Este é um ambiente dinâmico e se tivéssemos elaborado um contrato de cinco anos, também teríamos de falar sobre quaisquer cláusulas de saída no caso de lhe darmos um carro que não tivesse um desempenho adequado", explicou o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, em setembro.

"É por isso que não considerámos essa hipótese. Dissemos que os próximos dois anos são um período de tempo previsível. E é por isso que nos comprometemos um com o outro durante este período", acrescentou o piloto de 51 anos, que espera que Hamilton permaneça leal à marca Mercedes para além da sua carreira ativa no GP.

"Penso que ele terá um papel connosco na equipa durante mais tempo, mesmo que decida parar de correr. Não o imagino a pilotar para outra equipa e ele continuará sempre a ser um ícone entre os pilotos de competição e uma personalidade fora do desporto, por isso espero sinceramente que a nossa viagem juntos continue para além das corridas", explicou Wolff.

Uma mudança para a Ferrari parece agora ainda menos lógica. Mesmo se assumirmos que, como é habitual na Fórmula 1, há maneiras de sair do contrato.

A janela na Reds não se abre até 2025 porque os contratos de Charles Leclerc e Carlos Sainz vão até o final de 2024. O contrato de Leclerc foi prorrogado, mas o de Sainz ainda não.

É compreensível que a Ferrari possa dar-se ao luxo de ter outra estrela de topo ao lado do seu próprio príncipe herdeiro. O desejo de conquistar o primeiro título de pilotos desde 2007 é enorme e, com a dupla Leclerc/Hamilton, a Ferrari está a ganhar respeito e, com Hamilton, está a conseguir alguém que traz um verdadeiro valor acrescentado à equipa de corrida com a sua experiência concentrada, e não apenas no carro.

Mas porque é que Hamilton faria isso?

Os números do alegado acordo ainda não estão a ser especulados, mas pode presumir-se que Hamilton será remunerado com um salário mais elevado pela mudança do que na Mercedes.

No entanto, a motivação desportiva por trás disso não é clara à primeira vista. Se a Mercedes pode atacar a Red Bull Racing em 2024 e Hamilton pode competir pelo título não é certo, mas pelo menos ainda está em aberto. É pelo menos duvidoso que Hamilton tenha melhores oportunidades em 2025 ao mudar para a Ferrari.

Mas talvez seja precisamente este desafio que o tentará mais uma vez no outono da sua carreira, para não falar do sonho geral da Ferrari. É provável que os antecedentes exactos sejam revelados o mais tardar quando o acordo estiver realmente concluído e Hamilton falar sobre ele. A não ser que tudo não tenha passado de uma pausa de inverno. O que é improvável, dada a escala do negócio.

O facto é que ganhar o oitavo título de campeão mundial com a equipa com a qual Michael Schumacher se tornou uma lenda e um campeão recordista seria certamente uma história especial.