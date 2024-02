Steiner: "En la Fórmula 1 no hay descensos"

Andretti no podrá entrar en la Fórmula 1: así lo anunció la dirección de la Fórmula 1 el miércoles. Las reacciones fueron críticas, especialmente por parte del bando de Andretti, por supuesto. Günther Steiner, ex jefe del equipo Haas, habló en el podcast "Unlapped" de ESPN poco después de que se anunciara la decisión.

"Les han dicho que lo vuelvan a intentar en 2028, que todavía queda un poco lejos, pero ahora tienen tiempo para demostrar que serán competitivos", dijo Steiner.

En opinión de Steiner, "no hay un número ideal" de equipos en la Fórmula 1. "Si tienes once o doce equipos muy competitivos, no está mal", dijo, pero también hay que tener en cuenta el aspecto comercial.

Porque está claro que si hay más escuderías, el dinero también tiene que repartirse entre más competidores. El resultado final es que hay menos ingresos para todos".

Steiner ve el siguiente problema: "Aunque tengas doce equipos competitivos, de repente algunos ya no tendrán suficiente dinero y se quedarán rezagados. Pero entonces hay que mantenerlos porque tienen la licencia, porque entonces no se les puede decir simplemente: ya no van a participar".

Un sistema de ascensos y descensos como en el fútbol podría ayudar aquí. "Lo que pasa es que en la Fórmula 1 no hay descensos... no es como en el fútbol", dice Steiner.

"En el fútbol, si no te esfuerzas y no tienes recursos económicos, desciendes y ése es tu destino. Pero en la Fórmula 1, una vez que estás dentro, tienes derecho a quedarte... no para siempre, porque nada es para siempre, pero sí durante mucho tiempo. Eso es lo difícil", subrayó.

Steiner prosiguió: "Hoy en día, todo es aún más difícil. Como equipo nuevo, no puedes gastar todo el dinero que quieras en los dos primeros años, debido al límite presupuestario, para ser competitivo de inmediato. Ahora no existen los equipos débiles, son muy competitivos. No se puede fallar. La FOM [Formula One Management] no permitiría que nadie fracasara. Así que tienes que estar 100% seguro de que no vas a fallar".