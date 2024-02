Steiner : "En Formule 1, il n'y a pas de relégation".

Andretti ne peut pas participer à la Formule 1 : c'est ce qu'a annoncé mercredi le Formula One Management. Les réactions ont été critiques, surtout, bien sûr, dans le camp Andretti. L'ancien chef d'équipe de Haas, Günther Steiner, s'est exprimé dans le podcast "Unlapped" d'ESPN peu après que la décision soit tombée.

"On leur a dit de réessayer en 2028, c'est encore un peu loin, mais ils ont maintenant le temps de prouver qu'ils seront compétitifs", a déclaré Steiner.

Du point de vue de Steiner, il n'y a "pas de nombre idéal" d'équipes en Formule 1. "Si vous avez onze ou douze équipes très compétitives, ce n'est pas mal", a-t-il déclaré, mais l'aspect commercial doit également être pris en compte.

Car il est clair que s'il y a plus d'écuries, l'argent doit aussi être partagé avec plus de concurrents. Au bout du compte, il reste donc moins de recettes pour chacun.

Steiner voit le problème suivant : "Même si l'on a douze équipes compétitives, certaines n'ont tout à coup plus assez d'argent et seront distancées. Mais il faut alors garder ces personnes parce qu'elles ont la licence, car on ne peut alors pas simplement dire : tu ne participes plus".

C'est là qu'un système de promotion et de relégation, comme dans le football, pourrait aider. "Le truc, c'est qu'en Formule 1, il n'y a pas de relégation ... ce n'est pas comme au football", explique Steiner.

"En football, si tu ne fais pas d'efforts et si tu n'as pas les moyens financiers, tu descends et c'est ton destin. Mais en Formule 1, une fois que tu es dedans, tu as le droit d'y rester ... mais pas pour toujours. pas pour toujours, car rien n'est éternel, mais pour un long moment. C'est la partie difficile", a-t-il souligné.

Steiner poursuit : "Aujourd'hui, tout est devenu encore plus difficile. En tant que nouvelle équipe, on ne peut pas non plus, en raison du plafond budgétaire, dépenser autant d'argent que l'on veut au cours des deux premières années pour être immédiatement compétitif. Il n'y a plus d'équipe faible, c'est très compétitif. On n'a pas le droit d'échouer. La FOM [Formula One Management] ne permettrait à personne d'échouer. Il faut donc être sûr à 100 % de ne pas échouer".