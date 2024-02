Steiner: "Non ci sono retrocessioni in Formula 1".

Andretti non può entrare in Formula 1: lo ha annunciato mercoledì la Direzione della Formula 1. Le reazioni sono state critiche, soprattutto da parte del campo di Andretti. Le reazioni sono state critiche, soprattutto da parte del campo di Andretti, ovviamente. L'ex capo del team Haas, Günther Steiner, ha parlato al podcast "Unlapped" di ESPN poco dopo l'annuncio della decisione.

"È stato detto loro di riprovarci nel 2028, che è ancora un po' lontano, ma ora hanno il tempo di dimostrare che saranno competitivi", ha detto Steiner.

Secondo Steiner, "non esiste un numero ideale" di squadre in Formula 1. "Se ci sono undici o dodici squadre, non c'è un numero ideale di squadre. "Se ci sono undici o dodici squadre molto competitive, non è male", ha detto, ma bisogna tenere conto anche dell'aspetto commerciale.

Perché è chiaro che se ci sono più scuderie, anche i soldi devono essere condivisi con più concorrenti. Il risultato è che ci sono meno entrate per tutti".

Steiner vede il seguente problema: "Anche se ci sono dodici squadre competitive, alcune improvvisamente non avranno più abbastanza soldi e rimarranno indietro. Ma allora bisogna tenere queste persone perché hanno la licenza, perché non si può semplicemente dire: non parteciperete più".

Un sistema di promozione e retrocessione come nel calcio potrebbe essere d'aiuto. "Il fatto è che in Formula 1 non ci sono retrocessioni... non è come nel calcio", dice Steiner.

"Nel calcio, se non ti impegni e non hai le risorse finanziarie, vieni retrocesso e questo è il tuo destino. Ma in Formula 1, una volta che sei dentro, hai il diritto di rimanerci... non per sempre, perché niente è per sempre, ma per molto tempo. Questa è la parte difficile", ha sottolineato.

Steiner ha continuato: "Oggi tutto è diventato ancora più difficile. Come nuova squadra, non puoi spendere tutti i soldi che vuoi nei primi due anni a causa del budget cap, in modo da essere subito competitivo. Non esiste più una squadra debole, è molto competitiva. Non si può fallire. La FOM [Formula One Management] non permette a nessuno di fallire. Quindi bisogna essere sicuri al 100% di non fallire".