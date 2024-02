Schumacher prévient : Mercedes doit prendre le virage

Mercedes doit digérer le départ (non encore confirmé) de Lewis Hamilton. Le Britannique sera toutefois encore au départ pour les Flèches d'argent en 2024. Mercedes parviendra-t-elle à redresser la barre après deux années de vaches maigres ?

En fait, c'est obligatoire, comme l'a souligné l'expert de Sky Ralf Schumacher. "Pour la Formule 1, il serait très, très important d'avoir à nouveau une Mercedes forte devant", a déclaré Ralf Schumacher à la dpa : "Mercedes doit prendre le virage au plus vite, cela ne fait aucun doute. Sinon, cela signifierait une faiblesse continue".

Au cours des deux dernières années, Mercedes n'a remporté qu'une seule victoire, celle de George Russell. En 2023, ils ont tout de même obtenu la deuxième place au championnat du monde, ce qui n'est qu'une maigre consolation.

Si cette maigre récolte devait se poursuivre, cela "signifierait que l'on ne sait manifestement plus construire une voiture capable de gagner. Et ce serait déjà fatal pour une marque comme Mercedes et avec les succès de ces dernières années", a déclaré Schumacher.

L'ancien pilote de Formule 1 s'attend à ce que Red Bull Racing "réserve encore quelque chose de surprenant pour la saison prochaine, qui étonnera l'un ou l'autre".

Il s'attend à ce que Max Verstappen et Red Bull poursuivent leur domination. Les essais auront lieu fin février et la nouvelle saison débutera début mars.