Schumacher avverte: la Mercedes deve darsi una regolata

La Mercedes deve digerire la partenza (non ancora confermata) di Lewis Hamilton. Tuttavia, il britannico correrà ancora per le Frecce d'Argento nel 2024. Riuscirà la Mercedes a riprendersi dopo due anni di magra?

In realtà è un must, come ha sottolineato l'esperto di Sky Ralf Schumacher. "Sarebbe molto, molto importante per la Formula 1 avere di nuovo una Mercedes forte in testa", ha detto Ralf Schumacher alla dpa: "La Mercedes deve rimettersi in sesto il prima possibile, non c'è dubbio. Altrimenti, significherebbe una continua debolezza".

Negli ultimi due anni, la Mercedes ha ottenuto una sola vittoria, guidata da George Russell. Almeno sono arrivati secondi nel Campionato del Mondo 2023, ma è una magra consolazione.

Se i magri risultati dovessero continuare, "significherebbe che evidentemente non sanno più come costruire un'auto in grado di vincere. E questo sarebbe disastroso per un marchio come la Mercedes e per i suoi successi degli ultimi anni", ha detto Schumacher.

L'ex pilota di Formula 1 ipotizza che anche la Red Bull Racing avrà "qualcosa di sorprendente in serbo per la prossima stagione che stupirà alcune persone".

Presume che Max Verstappen e la Red Bull continueranno a dominare. I test si svolgeranno alla fine di febbraio e la nuova stagione inizierà all'inizio di marzo.