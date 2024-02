Cambio de martillo ¡arreglado! Lewis Hamilton se va a Ferrari

El acuerdo está cerrado. Lewis Hamilton dejará Mercedes después de la próxima temporada. Así lo ha confirmado oficialmente la escudería este jueves. Hamilton se unirá a Ferrari a partir de 2025. La confirmación oficial por parte de los italianos se produjo poco después. Hamilton ha firmado por tanto un contrato "multianual" con los Reds.

En los últimos años, ha habido repetidos rumores de que el británico podría cambiar a los Reds, pero el asunto nunca llegó a concretarse. Ahora, en el otoño de la carrera del siete veces campeón del mundo, el cambio se producirá después de todo.

Hamilton sustituirá al español Carlos Sainz a partir de 2025. Su compañero de equipo será el monegasco Charles Leclerc.

Según el comunicado de prensa de Mercedes, Hamilton hace uso de una cláusula de salida en su contrato, que originalmente debía estar vigente hasta 2025. No lo firmó hasta agosto del año pasado.

"He pasado 11 años fantásticos con este equipo y estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido juntos. Mercedes ha formado parte de mi vida desde que tenía 13 años. He crecido con Mercedes y dejarles ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Pero ha llegado el momento de dar este paso y estoy deseando afrontar un nuevo reto. Siempre estaré agradecido a mi familia de Mercedes por su increíble apoyo, especialmente a Toto por su amistad y liderazgo, y quiero terminar en lo más alto. Estoy cien por cien decidido a dar lo mejor de mí mismo esta temporada y a hacer de mi último año con la Flecha de Plata un año para recordar", dijo Hamilton.

"Nuestra asociación con Lewis se ha convertido en la pareja de equipo y piloto más exitosa de la historia de nuestro deporte. Podemos mirar atrás con orgullo. Lewis siempre será una parte importante de la historia de Mercedes", dijo Wolff. "Sabíamos que nuestra asociación llegaría a un final natural en algún momento, y ese día ha llegado. Aceptamos la decisión de Lewis de afrontar un nuevo reto y, al mismo tiempo, tenemos interesantes oportunidades para el futuro. Pero ahora nos queda una temporada y estamos totalmente centrados en ofrecer un año fuerte en 2024."