Changement de taille fixé ! Lewis Hamilton part chez Ferrari

Le blockbuster deal est conclu ! Lewis Hamilton quittera Mercedes à l'issue de la saison prochaine. L'écurie l'a officiellement confirmé jeudi. Hamilton rejoindra Ferrari à partir de 2025. La confirmation officielle des Italiens a suivi peu après. Hamilton a donc signé un contrat de "plusieurs années" avec les Rouges.

Ces dernières années, des rumeurs avaient régulièrement circulé selon lesquelles le Britannique pourrait passer chez les Rouges, mais rien de concret n'avait jamais vu le jour. Aujourd'hui, ce changement intervient à l'automne de la carrière du septuple champion du monde.

Hamilton remplacera l'Espagnol Carlos Sainz à partir de 2025. Son coéquipier sera le Monégasque Charles Leclerc.

Selon le communiqué de Mercedes, Hamilton fait usage d'une clause de sortie dans son contrat qui courait initialement jusqu'en 2025. Il l'avait signé en août de l'année dernière.

"J'ai passé 11 années fantastiques avec cette équipe et je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble. Depuis que j'ai 13 ans, Mercedes fait partie de ma vie. J'ai grandi avec Mercedes et les quitter a donc été l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais eu à prendre. Mais le temps est venu pour moi de franchir cette étape et je suis impatient de relever un nouveau défi. Je serai toujours reconnaissant à ma famille Mercedes pour son incroyable soutien, en particulier à Toto pour son amitié et son leadership, et je veux terminer notre collaboration sur un point culminant. Je suis déterminé à cent pour cent à donner le meilleur de moi-même cette saison et à faire de ma dernière année au volant d'une flèche d'argent une année inoubliable", a déclaré Hamilton.

"Notre partenariat avec Lewis est devenu le tandem équipe-pilote le plus réussi de l'histoire de notre sport. Nous pouvons regarder cela avec fierté. Lewis sera toujours une partie importante de l'histoire de la course automobile de Mercedes", a déclaré Wolff. "Nous savions que notre partenariat prendrait fin naturellement à un moment donné, et ce jour est arrivé. Nous acceptons la décision de Lewis de relever un nouveau défi, tout en nous offrant des opportunités passionnantes pour l'avenir. Mais pour l'instant, nous avons encore une saison devant nous et nous nous concentrons pleinement sur la réalisation d'une année forte en 2024".