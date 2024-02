Cambio martello risolto! Lewis Hamilton passa alla Ferrari

L'affare è fatto! Lewis Hamilton lascerà la Mercedes dopo la prossima stagione. Lo ha confermato ufficialmente la scuderia giovedì. Hamilton passerà alla Ferrari a partire dal 2025. La conferma ufficiale da parte degli italiani è arrivata poco dopo. Hamilton ha quindi firmato un contratto "pluriennale" con le Rosse.

Negli ultimi anni si sono ripetute le voci di un possibile passaggio del britannico alla Rossa, ma la cosa non si è mai concretizzata. Ora, nell'autunno della carriera del sette volte campione del mondo, il passaggio avverrà.

Hamilton sostituirà lo spagnolo Carlos Sainz dal 2025. Il suo compagno di squadra sarà il monegasco Charles Leclerc.

Secondo il comunicato stampa della Mercedes, Hamilton si avvale di una clausola di uscita dal contratto, che originariamente doveva durare fino al 2025. L'ha firmato solo nell'agosto dello scorso anno.

"Ho trascorso 11 anni fantastici con questa squadra e sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. La Mercedes fa parte della mia vita da quando avevo 13 anni. Sono cresciuto con la Mercedes e lasciarla è stata una delle decisioni più difficili che abbia mai preso. Ma è arrivato il momento di fare questo passo e non vedo l'ora di affrontare una nuova sfida. Sarò sempre grato alla mia famiglia Mercedes per il suo incredibile sostegno, in particolare a Toto per la sua amicizia e la sua leadership, e voglio finire in bellezza. Sono determinato al cento per cento a dare il massimo in questa stagione e a rendere il mio ultimo anno in una Freccia d'Argento un anno da ricordare", ha dichiarato Hamilton.

"La nostra partnership con Lewis è diventata l'accoppiata di team e piloti di maggior successo nella storia del nostro sport. Possiamo guardare a questo risultato con orgoglio. Lewis sarà sempre una parte importante della storia delle corse Mercedes", ha dichiarato Wolff. "Sapevamo che la nostra partnership sarebbe arrivata a un certo punto ad una fine naturale, e quel giorno è arrivato. Accettiamo la decisione di Lewis di affrontare una nuova sfida e, allo stesso tempo, abbiamo delle opportunità interessanti per il futuro. Ma ora abbiamo una stagione da disputare e siamo pienamente concentrati per realizzare un anno forte nel 2024".