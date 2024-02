Mudança de martelo resolvida! Lewis Hamilton vai para a Ferrari

O negócio de sucesso está feito! Lewis Hamilton vai deixar a Mercedes após a próxima época. Esta notícia foi oficialmente confirmada pela equipa de corridas na quinta-feira. Hamilton vai juntar-se à Ferrari a partir de 2025. A confirmação oficial dos italianos seguiu-se pouco depois. Hamilton assinou, assim, um contrato "plurianual" com os Reds.

Nos últimos anos, houve repetidos rumores de que o britânico poderia mudar para os Reds, mas a coisa toda nunca se tornou concreta. Agora, no outono da carreira do sete vezes campeão do mundo, a mudança vai mesmo acontecer.

Hamilton substituirá o espanhol Carlos Sainz a partir de 2025. O seu companheiro de equipa será Charles Leclerc, do Mónaco.

De acordo com o comunicado de imprensa da Mercedes, Hamilton está a fazer uso de uma cláusula de saída no seu contrato, que originalmente deveria ser válido até 2025. Só o assinou em agosto do ano passado.

"Tive 11 anos fantásticos com esta equipa e estou muito orgulhoso do que alcançámos juntos. A Mercedes faz parte da minha vida desde os meus 13 anos de idade. Cresci com a Mercedes e deixá-la foi uma das decisões mais difíceis que alguma vez tive de tomar. Mas chegou o momento certo para dar este passo e estou ansioso por enfrentar um novo desafio. Estarei sempre grato à minha família Mercedes pelo seu incrível apoio, especialmente ao Toto pela sua amizade e liderança, e quero terminar em alta. Estou cem por cento determinado a dar o meu melhor esta época e a fazer do meu último ano numa Flecha de Prata um ano para recordar", disse Hamilton.

"A nossa parceria com o Lewis tornou-se a mais bem sucedida dupla de equipa e piloto na história do nosso desporto. Podemos olhar para trás com orgulho. O Lewis será sempre uma parte importante da história das corridas da Mercedes", afirmou Wolff. "Sabíamos que a nossa parceria chegaria a um fim natural a dada altura e esse dia chegou agora. Aceitamos a decisão do Lewis de aceitar um novo desafio e, ao mesmo tempo, temos oportunidades interessantes para o futuro. Mas agora temos uma época pela frente e estamos totalmente concentrados em proporcionar um ano forte em 2024."