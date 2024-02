Carlos Sainz : comment il réagit à l'actualité d'Hamilton

Jeudi, Mercedes et Ferrari ont confirmé le transfert de Lewis Hamilton de la marque à l'étoile vers le célèbre constructeur de voitures de sport de Maranello après la saison 2024. Voici ce qu'en pense la star de Ferrari Carlos Sainz.

Lorsque Carlos Sainz a déclaré, lors d'une réunion de son sponsor à Madrid, qu'il souhaitait connaître son avenir à moyen terme en GP avant le début de la saison 2024, il ne s'attendait certainement pas à être écarté de la plus ancienne écurie de GP du monde. L'Espagnol a déclaré qu'il souhaitait courir encore de nombreuses années pour Ferrari, car il était très heureux de cette collaboration, et cela s'applique également à toutes les personnes concernées.

Mais la Scuderia de Maranello a saisi l'opportunité de recruter Lewis Hamilton, un septuple champion du monde pour 2025 et au-delà. Et il est donc clair que Sainz quittera l'équipe après la saison à venir. Le pilote madrilène de 29 ans a remporté deux victoires en rouge au cours des trois dernières années, dont une l'an dernier, offrant ainsi à l'équipe italienne traditionnelle son unique triomphe en GP pour la saison 2023.

Sur les médias sociaux, Sainz a réagi à la nouvelle, qui a surpris de nombreux habitués du paddock. Le septième du championnat du monde a déclaré : "Selon les nouvelles d'aujourd'hui, la Scuderia Ferrari et moi prendrons des chemins différents après 2024. Mais avant cela, nous avons encore une longue saison devant nous et, comme toujours, je donnerai le meilleur de moi-même pour l'équipe et les tifosi du monde entier".

Sainz n'a pas encore voulu dévoiler la suite des événements pour lui. Le passage à l'équipe Sauber, qui évoluera cette saison sous le nom de Stake F1, est évident, car à partir de 2026, l'écurie suisse sera une équipe d'usine Audi. Et Sainz entretient de bonnes relations avec l'actuel CEO de Sauber, Andreas Seidl, qui était chef d'équipe chez McLaren lorsque l'Espagnol courait encore pour l'équipe de Woking.

A cela s'ajoute le fait que la famille Sainz est étroitement liée à la marque aux quatre anneaux, puisque la légende du rallye Carlos Sainz senior vient de remporter son quatrième Dakar au volant d'une Audi. Et l'homme de 61 ans a ensuite souligné : "Je fais partie de la famille Audi, il est donc évident que nous parlons d'Audi à la maison et de tout ce qu'ils peuvent accomplir à l'avenir". Rien n'est encore confirmé, Sainz junior se contente de dire à propos de sa future carrière en GP : "Je donnerai des nouvelles de mon avenir en temps voulu".

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber (Stake F1)

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island