Carlos Sainz: ecco come reagisce alla notizia di Hamilton

Quando Carlos Sainz ha spiegato, in occasione di un incontro con il suo sponsor a Madrid, che voleva sapere quale sarebbe stato il suo futuro a medio termine nei GP entro l'inizio della stagione 2024, non si aspettava certo di essere scartato dalla scuderia più antica del mondo. Lo spagnolo ha dichiarato di voler guidare per la Ferrari ancora per molti anni, perché era molto soddisfatto della partnership, e questo valeva per tutte le persone coinvolte.

Tuttavia, la Scuderia di Maranello ha colto l'opportunità di ingaggiare Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, per il 2025 e oltre. È quindi chiaro che Sainz lascerà la squadra dopo la prossima stagione. Il 29enne madrileno ha festeggiato due vittorie in rosso negli ultimi tre anni, una delle quali lo scorso anno, regalando alla tradizionale scuderia italiana il suo unico trionfo in un GP nella stagione 2023.

Sainz ha reagito sui social media alla notizia, che ha colto di sorpresa molti frequentatori del paddock. Il settimo pilota del campionato mondiale ha spiegato: "Secondo le notizie di oggi, la Scuderia Ferrari e io ci separeremo dopo il 2024. Ma prima di allora ci aspetta ancora una lunga stagione e, come sempre, darò il massimo per la squadra e per i tifosi di tutto il mondo".

Sainz non ha voluto ancora rivelare cosa gli riservi il futuro. Il passaggio alla scuderia Sauber, che in questa stagione gareggerà con il nome di Stake F1, è ovvio, in quanto la scuderia svizzera gareggerà come team Audi works dal 2026. Sainz ha un buon rapporto con l'attuale amministratore delegato della Sauber, Andreas Seidl, che era Team Principal della McLaren quando lo spagnolo guidava ancora per il team di Woking.

Inoltre, la famiglia Sainz è strettamente legata al marchio con i quattro anelli, dato che la leggenda dei rally Carlos Sainz senior ha appena ottenuto la sua quarta vittoria alla Dakar con un'Audi. Il 61enne ha poi sottolineato: "Faccio parte della famiglia Audi, quindi è chiaro che in casa parliamo di Audi e di ciò che può realizzare in futuro". Nulla è stato ancora confermato, Sainz junior si limita a dire sul suo futuro da GP: "Annuncerò notizie sul mio futuro a tempo debito".

