Carlos Sainz: Eis a sua reação às notícias sobre Hamilton

Quando Carlos Sainz explicou, numa reunião com o seu patrocinador em Madrid, que queria saber qual seria o seu futuro a médio prazo no GP no início da época de 2024, não esperava certamente ser descartado pela mais antiga equipa de corridas de GP do mundo. O espanhol disse que queria pilotar para a Ferrari por muitos mais anos porque estava muito feliz com a parceria, e isso era verdade para todos os envolvidos.

No entanto, a Scuderia de Maranello aproveitou a oportunidade para contratar Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo, para 2025 e além. E, portanto, é evidente que Sainz deixará a equipa após a próxima época. O madrileno de 29 anos celebrou duas vitórias em vermelho nos últimos três anos, uma das quais no ano passado, dando à tradicional equipa italiana o seu único triunfo em GP na temporada de 2023.

Sainz recorreu às redes sociais para reagir à notícia, que apanhou de surpresa muitos frequentadores do paddock. O sétimo classificado do campeonato do mundo explicou: "De acordo com as notícias de hoje, a Scuderia Ferrari e eu vamos seguir caminhos separados depois de 2024. Mas antes disso, ainda temos uma longa temporada pela frente e, como sempre, darei o meu melhor pela equipa e pelos Tifosi de todo o mundo".

Sainz ainda não quis revelar o que o futuro lhe reserva. A mudança para a equipa Sauber, que competirá sob o nome Stake F1 esta época, é óbvia, uma vez que a equipa suíça competirá como equipa de trabalho da Audi a partir de 2026. Além disso, Sainz tem uma boa relação com o atual diretor executivo da Sauber, Andreas Seidl, que foi chefe de equipa da McLaren quando o espanhol ainda pilotava para a equipa de Woking.

Além disso, a família Sainz tem laços estreitos com a marca dos quatro anéis, uma vez que a lenda dos ralis Carlos Sainz sénior acaba de conquistar a sua quarta vitória no Dakar com um Audi. E o homem de 61 anos enfatizou depois: "Faço parte da família Audi, por isso é claro que falamos sobre a Audi em casa e o que eles podem alcançar no futuro". Ainda nada foi confirmado, Sainz Júnior apenas diz sobre a sua futura carreira no GP: "Irei anunciar notícias sobre o meu futuro na devida altura."

Apresentações na Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber (Stake F1)

05 de fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

08 fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas