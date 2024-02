GP de Japón en Suzuka: el clásico de la F1 sigue en el calendario

El circuito de Suzuka es uno de los más populares del calendario mundialista. Los pilotos están encantados con el desafío que supone este trazado en forma de ocho. La pista ofrece una emocionante mezcla de exigentes combinaciones de curvas y largos tramos a todo gas, y requiere una concentración total, ya que no ofrece margen para el error.

El veterano Sebastian Vettel, que visitó Suzuka el año pasado en el marco de su proyecto "Racing for Biodiversity" (Carreras por la biodiversidad), comentó lo siguiente sobre la elección del circuito, al borde del cual hizo levantar once refugios para insectos: "Me encanta esta pista y desde luego no será fácil este fin de semana, porque echo de menos estar en el coche incluso más aquí que en ningún otro sitio".

Y Lewis Hamilton afirmó: "Este es uno de mis circuitos favoritos, y creo que todos los pilotos piensan lo mismo. Es un circuito histórico, donde Ayrton Senna y Alain Prost corrieron hace muchos años. Y desde el punto de vista del piloto, también es una pista increíble en un país muy bonito. Por eso todo el fin de semana de carreras en Japón es estupendo en general, porque la comida también es fantástica y la hospitalidad que se vive aquí es sencillamente increíble".

La alegría del siete veces campeón del mundo por la prórroga del contrato de GP con los organizadores de la carrera en Japón debe ser correspondientemente grande. Esto significa que el tradicional circuito seguirá formando parte del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 al menos hasta 2029 inclusive. Suzuka es también muy popular entre los aficionados. El año pasado, 222.000 apasionados de la Fórmula 1 peregrinaron a Suzuka durante el fin de semana para ver en acción a las estrellas del GP.

El director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha declarado lo siguiente sobre la ampliación del contrato: "Suzuka es un circuito especial y forma parte de este deporte, por lo que estoy encantado de que la Fórmula 1 siga corriendo allí al menos hasta 2029. Este año viajaremos a Japón antes de lo habitual y quiero dar las gracias al promotor y al equipo Honda MobilityLand por apoyar nuestros esfuerzos para que el calendario tenga más sentido con el fin de que este deporte sea más sostenible. Los aficionados de Japón tienen una pasión única y esperamos darles el espectáculo que se merecen en los próximos años."

Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber (Stake F1)

05 de febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island