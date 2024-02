GP du Japon à Suzuka : la classique F1 reste au calendrier

Les stars de la Formule 1 et les fans peuvent se réjouir : le circuit du GP continuera de s'arrêter au Japon dans les années à venir. La course de Suzuka restera au calendrier du championnat du monde au moins jusqu'en 2029 inclus.

Le circuit de Suzuka est l'un des circuits les plus populaires du calendrier du championnat du monde. Les pilotes s'extasient devant les défis qu'ils doivent relever sur ce circuit à la configuration en huit. Avec des combinaisons de virages exigeantes et de longs passages à pleine vitesse, la piste fournit un mélange passionnant et exige une concentration totale, car elle n'offre aucune place à l'erreur.

Le vétéran des GP Sebastian Vettel, qui a séjourné à Suzuka l'année dernière dans le cadre de son projet de biodiversité "Racing for Biodiversity", a déclaré à propos du choix du circuit, au bord duquel il a fait construire onze huttes pour les insectes : "J'adore ce circuit, et ce ne sera certainement pas facile ce week-end, car être dans la voiture me manque, ici encore plus qu'ailleurs".

Et Lewis Hamilton d'affirmer : "C'est l'un de mes circuits préférés, et je pense que c'est le cas de tous les pilotes. C'est une piste historique, sur laquelle Ayrton Senna et Alain Prost se sont battus il y a de nombreuses années. Et du point de vue des pilotes, c'est aussi une piste incroyable dans un très beau pays. C'est pourquoi l'ensemble du week-end de course au Japon est tout simplement génial, car la nourriture est également super et l'hospitalité dont nous bénéficions ici est tout simplement incroyable".

La joie du septuple champion du monde devrait donc être à la hauteur de la prolongation du contrat GP des organisateurs de la course au Japon. Le circuit traditionnel fera ainsi partie du championnat du monde de Formule 1 au moins jusqu'en 2029. Suzuka jouit également d'une grande popularité auprès des fans. L'année dernière, 222.000 passionnés de Formule 1 se sont rendus à Suzuka pendant le week-end pour voir les stars du GP en action.

Le CEO de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré à propos de la prolongation du contrat : "Suzuka est un circuit spécial et fait partie de ce sport, c'est pourquoi je suis très heureux que la Formule 1 continue d'y courir au moins jusqu'en 2029. Cette année, nous nous rendrons au Japon plus tôt que d'habitude et je tiens à remercier le promoteur et l'équipe de Honda MobilityLand de soutenir nos efforts pour donner un sens au calendrier afin de rendre le sport plus durable. Les fans japonais font preuve d'une passion unique et nous sommes impatients de leur offrir le spectacle qu'ils méritent dans les années à venir".

Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber (Stake F1)

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island